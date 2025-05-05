Kırklareli’nde Sınır Güvenliği Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI HATIRLATMASI

Kırklareli’nde Sınır Güvenliği ile ilgili yatırımları değerlendirmek amacıyla düzenlenen toplantı, Vali Uğur Turan’ın başkanlığında yapıldı. Toplantı, Valilik Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi ve gündem maddeleri detaylı bir şekilde ele alındı.

SINIR GÜVENLİĞİ ÜZERİNE VURGU

Toplantıda, mevcut sınır güvenliği yatırımları hakkında bilgi verilerek, devam eden çalışmaların durumu tartışıldı. Vali Turan, yaptığı konuşmada sınır güvenliğinin kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.