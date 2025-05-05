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Kırklareli’nde Sınır Güvenlik Yatırımları Toplantısı Yapıldı

KIRKLARELİ’NDE SINIR GÜVENLİĞİ YATIRIMLARI TOPLANTISI YAPILDI

Kırklareli’nde, sınır güvenliği ile ilgili önemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Valilik Atatürk Toplantı Salonu’nda Valisi Uğur Turan’ın başkanlığında düzenlenen bu toplantıda, çeşitli gündem maddeleri ele alındı.

Toplantıda, ilgili kurum müdürleri, yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi sundu. Vali Turan, sınır güvenliğinin büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, bu alandaki yatırımların devam ettiğini ifade etti.

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