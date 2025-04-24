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Kırklareli’nde Sis Görüşü Zorlaştırdı

GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

Kırklareli’nde sis etkisiyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 50 metrenin altına düştü. Gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırarak hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sürücüler, trafikte ilerlemekte zorlandı ve dikkatli olmaları gerekti.

POLİS ÖNLEMLERİ ALDI

Polis ekipleri, sisin neden olduğu olumsuz durumların yaşanmaması için farklı noktalarda önlemler aldı. Hava sıcaklığı kentte 11 derece olarak ölçüldü ve bu sene bekleniyor ki, sis öğleden sonra etkisini kaybedecek.

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