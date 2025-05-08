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Kırklareli’nde Suçlardan 166 Kişi Yakalandı

KIRKLARELİ’NDE SUÇLUDAN TEMİZLİK YAPILDI

Kırklareli’nde çeşitli suçlardan aranan toplam 64’ü hükümlü olmak üzere 166 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-30 Nisan tarihleri arasında yakalama kararı bulunan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere yönelik bir denetim gerçekleştirdi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, bu denetimlerde 166 kişi gözaltına alındı.

HÜKÜMLÜLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, Kırklareli’ndeki asayişin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

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