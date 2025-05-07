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Kırklareli’nde Tanker Takla Attı

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, Deveçatağı köyü yolu üzerinde saat 14.00 sıralarında bir olay meydana geldi. Seyir halindeki tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı.

KAZA SONUCU TANKERİN DURUMU

Söz konusu durum sonucunda tanker yoldan savrulup takla attı. Takla atan tanker, tekerlekleri üzerinde yeniden durdu. Bu durumu gören vatandaşlar hemen yetkililere ihbarda bulundu.

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüyü ambulansa alarak hastaneye sevk etti. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.

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