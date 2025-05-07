Kırklareli’nde Tanker Takla Attı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Deveçatağı köyü yolu üzerinde saat 14.00 sıralarında bir kaza gerçekleşti. Seyir halindeki tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı ve yoldan savrularak takla attı.

SÜRÜCÜDEKİ YARALAR VE HASTANEYE KALDIRILMA

Takla atan tanker, yeniden tekerlekleri üzerine durdu. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüyü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU VE İNCELEME

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından, olayla ilgili bir inceleme başlatıldı.