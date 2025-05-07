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Kırklareli’nde Tanker Takla Attı, Sürücü Yaralandı

KAZA ANINDAKİ GELİŞMELER

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazası, kontrolden çıkan bir tankerle gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, olay saat 14.00 sıralarında Deveçatağı köyü yolunda yaşandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tanker, yoldan çıkarak takla attı. Ancak, tanker takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durmayı başardı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Hafif şekilde yaralanan sürücü, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontroller sonucunda sürücünün sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza sonrası ilgili birimler, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Kaza nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

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