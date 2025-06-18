Kırklareli’nde Tefecilik Operasyonu Gerçekleşti

KIRKLARELİ’NDE TEFECİLİK OPERASYONU

Kırklareli’nde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda, bir şüpheli yakalandı. Kırklareli Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kavaklı beldesinde bir kişinin tefecilik faaliyetlerinde bulunduğunu tespit etti. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yapılan operasyonda, şüpheli belirlenen adreste yakalandı.

Şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramalarda, dört adet senet, borçlu kişilerin bilgilerini içeren bir defter, iki cep telefonu, iki çek defteri ve senet karnesi ile birlikte çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelinin işlemleri devam ediyor.