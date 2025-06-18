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Kırklareli’nde Tefecilikten 1 Şüpheli Yakalandı

TEFECİLİK İDDİASIYLA BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kırklareli’de jandarma ekipleri, tefecilik yaptığı iddiasıyla bir kişiyi yakaladı. Merkezde yer alan Kavaklı beldesinde bir bireyin tefecilik faaliyetinde bulunduğu bilgisi üzerine jandarma, gereken adımları attı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Jandarma ekipleri, şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda; dört adet dolu senet, bir adet borçluların isimlerinin bulunduğu ajanda, iki adet cep telefonu ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Operasyon sonucunda, cumhuriyet savcısının talimatıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

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