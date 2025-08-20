Haberler

Kırklareli’nde Temmuz 2025 Toplantısı Yapıldı

TOPLANTININ DETAYLARI

Kırklareli’nde 2025 yılı Temmuz ayı Kırklareli İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Uğur Turan’ın başkanlık ettiği bu önemli buluşma, Lüleburgaz Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya il protokolü, güvenlik birimleri ve çeşitli ilgili kurum temsilcileri katılım gösterdi.

GÜVENLİK KONULARI DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda, orman ve anız yangınları, terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği ve genel asayiş olayları konuları ele alındı. Vali Turan, Kırklareli’nin huzuru için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

