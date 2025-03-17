Kırklareli’nde Terk Edilmiş Evde Yangın Söndürüldü

TERK EDİLMİŞ EVDE YANGIN ÇIKTI

Kırklareli’nde, terk edilmiş bir müstakil evde yangın meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Lüleburgaz ilçesinde, Gündoğu Mahallesi Keskinkaya Sokak’taki metruk evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın oluştu.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangının çıkması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin etkin müdahalesi sayesinde yangın, kısa bir süre içinde söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ise araştırma altında.