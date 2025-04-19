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Kırklareli’nde Tır Dorsesinde Yangın Söndürüldü

KIRKLARELİ’NDE TIR DORSESİNDE YANGIN

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde yangın meydana geldi. Alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul-Kırklareli Otoyolunda hareket eden bir tırın dorsesi alev aldı.

ALEVLERE İLK MÜDAHALE YAPILDI

Tır sürücüsü, aracı yol kenarına çekerek alevlere yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olayın bildirilmesi üzerine, Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını zor da olsa söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi.

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