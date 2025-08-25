Kırklareli’nde Toplantı Gerçekleştirildi

KIRKLARELİ’NDE İLÇE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Kırklareli’nde İlçe Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Uğur Turan’ın liderliğinde Kofçaz Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen bu toplantıda, tamamlanan ve devam eden projeler üzerinde duruldu. Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş ve Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Vali Turan’a çeşitli konularda bilgi verdi.

VATANDAŞLARA HUZUR VE GÜVEN SUNMAK

Toplantıda Vali Turan, Kırklareli’nin huzurunu, refahını ve aydınlık yarınlarını sağlamak amacıyla sürekli çalıştıklarını belirtti. Atılan her adımın amaçlarının vatandaşların güvenliği, esenliği ve yaşam kalitesini artırmak olduğunu ifade eden Turan, “Turizmden sağlığa, güvenlikten tarımsal üretime, altyapıdan sosyal hizmetlere, eğitimden sosyal konut projelerine kadar birçok alanda hizmet üretiyoruz.” dedi. Kırklareli’nin her alanda gelişimi için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

GÜCÜMÜZ BİRLİKTE ÇALIŞMAKTAN GELİYOR

Vali Turan, “Kırklareli’nin her köşesinde vatandaşlarımızın huzuru için azimle çalışmaya, birlik ve beraberlik içinde daha güvenli ve daha güçlü yarınlar inşa etmeye devam edeceğiz. Sağlıkta güçlü, turizmde canlı, üretimde bereketli, eğitimde aydınlık, doğada yeşil ve konutta güvenli bir Kırklareli için birlikte çalışıyoruz.” ifadesini kullanarak, işbirliğinin önemine dikkat çekti.