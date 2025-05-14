Kırklareli’nde Trafik Denetimi Gerçekleşti

KIRKLARELİ’NDE TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

Kırklareli’nde jandarma ekipleri, trafik denetimi gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü denetimler, 30 Nisan – 6 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Bu süreç içerisinde, 25 bin 966 araç ve sürücü kontrol ediliyor.

CEZALARDAN BİLGİLER

Denetimlerde, hız ihlali, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesiz araç kullanma, taşımacılık kurallarına uymama ve alkollü araç kullanma gibi nedenlerden toplamda 435 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanıyor. Bu uygulamalar, yol güvenliğini artırmayı amaçlıyor.