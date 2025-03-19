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Kırklareli’nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

TRAFAK KAZASI SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kırklareli’nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kızılcıkdere köyü civarında 39 ADN 051 plakalı otomobil, E.S.A. (19) tarafından yönetilmekteydi. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç takla attı.

YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın gerçekleşmesinin ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirerek itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı. Kazada yaralanan sürücü ile birlikte yolcu konumundaki Nazlı Görgüner, ilk müdahalelerinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Görgüner, hayatını kaybetti.

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