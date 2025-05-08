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Kırklareli’nde Turizm Toplantısı Yapıldı

KIRKLARELİ’NDE TURİZM SEZONU TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Kırklareli’nde, Turizm Sezonu Uygulamaları ve Hudut Kapılarında Alınacak Tedbirler konulu bir toplantı gerçekleştirildi. Kırklareli Valisi Uğur Turan’ın başkanlık yaptığı bu önemli toplantı, Valilik Atatürk Toplantı Salonu’nda yapıldı ve gündem maddeleri detaylı bir şekilde ele alındı.

ALINAN TEDBİRLER ARTIYOR

Toplantıda söz alan Vali Turan, turizm hareketliliğinin başladığını vurguladı ve bu süreçte alınacak tedbirlerin artırıldığını söyledi. Bu durum, bölgedeki turizm faaliyetlerinin güvenli ve düzenli bir şekilde ilerlemesi için gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.

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