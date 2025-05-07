Kırklareli’nde Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kırklareli’nde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. İlgili bilgiler doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine dayanarak harekete geçti. Kent merkezi, Lüleburgaz ve Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde belirlenen noktalara düzenlenen operasyonlar sonucunda 12 şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Düzenlenen operasyonda yapılan arama neticesinde 44.65 gram eroin, 52 sentetik ecza, 18.62 gram bonzai, 2.56 gram metamfetamin, 1.27 gram skunk, 2 hassas terazi, ruhsatsız bir tabanca, 3 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 73 bin 100 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheliden 4’ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA

Şüphelilerden 3’ü, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.