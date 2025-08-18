Haberler

Kırklareli’nde Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ

Kırklareli’nde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 adrese baskın yapıldı ve 6 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbarlar üzerine polis hemen harekete geçti.

BASKINDA ELE GEÇİRİLENLER

Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, toplamda 9 adet sentetik ecza, 0.71 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 3 adet payp, 2 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca fişeği ve 24 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden ikisi, mahkeme kararıyla tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas’ta Araç Dereye Uçtu, Çift Öldü

Sivas'ta bir otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada, 77 yaşındaki Mustafa Daşdemir ve 73 yaşındaki eşi Fadime Daşdemir yaşamını yitirdi.
Hatayspor, Murat Şahin ile ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını açıkladı ve ona bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etti.

