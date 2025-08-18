Kırklareli’nde Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ
Kırklareli’nde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 adrese baskın yapıldı ve 6 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbarlar üzerine polis hemen harekete geçti.
BASKINDA ELE GEÇİRİLENLER
Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, toplamda 9 adet sentetik ecza, 0.71 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 3 adet payp, 2 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca fişeği ve 24 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Operasyon sonucunda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden ikisi, mahkeme kararıyla tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.