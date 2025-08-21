Haberler

Kırklareli’nde Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

POLİS OPERASYONU GERÇEKLEŞTİ

Kırklareli’nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiler doğrultusunda, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi ile polis ekipleri harekete geçti.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 104 gram esrar, 61 gram metamfetamin, 12 gram afyon sakızı ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLER

Yapılan mahkeme sonucunda, şüphelilerden 2’si tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında alınan bu önlemler, güvenlik güçlerinin kararlılığını gözler önüne seriyor.

