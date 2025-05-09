Haberler

Kırklareli’nde Yangın Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI DETAYLARI

Kırklareli’nde “Binaların Yangından Korunması” başlıklı bir toplantı yapıldı. Vali Uğur Turan başkanlığında, valilik Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen bu önemli toplantıda, gündemdeki maddeler titizlikle ele alındı.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALINDI

Toplantının ardından, Vali Uğur Turan, ilgili kurum müdürlerinden şehirde yürütülen yangın güvenliği çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yangın konusunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini ifade eden Turan, herkesin üzerine düşeni yapmasının önemine dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Haberler

İsmail Kartal, Persepolis’i 2-1 Yendi

Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal, Kheybar Khorramabad'ı 2-1 yendiği maçın ardından, oyuncusuna küfür edilmesine tepki göstererek basın toplantısını terk etti.
Haberler

Edirne’de FETÖ üyesi şüpheliler yakalandı

Edirne'de, yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri ve onlara yardım eden bir şüpheli tutuklandı. Ortak operasyonla 3 kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.