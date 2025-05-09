Kırklareli’nde Yangın Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI DETAYLARI

Kırklareli’nde “Binaların Yangından Korunması” başlıklı bir toplantı yapıldı. Vali Uğur Turan başkanlığında, valilik Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen bu önemli toplantıda, gündemdeki maddeler titizlikle ele alındı.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALINDI

Toplantının ardından, Vali Uğur Turan, ilgili kurum müdürlerinden şehirde yürütülen yangın güvenliği çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yangın konusunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini ifade eden Turan, herkesin üzerine düşeni yapmasının önemine dikkat çekti.