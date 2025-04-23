Kırklareli’nde Yangınlarla Mücadele Toplantısı

ORMAN YANGINLARI İÇİN ÖNEMLİ TOPLANTI

Kırklareli’nde orman yangınları ile ilgili bir mücadele toplantısı yapıldı. Orman İşletme Müdürlüğü’nde Valisi Uğur Turan’ın başkanlığında gerçekleştirilen bu toplantıda, Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya alınan tedbirler hakkında bilgi sundu. Toplantının devamında gündem maddeleri detaylı bir şekilde ele alındı.

TEDBİRLER ALINDI, VATANDAŞLAR DUYARLI OLMALI

Vali Turan, orman yangınları ile mücadelenin kapsamlı bir şekilde sürdüğünü vurguladı ve “Tüm tedbirler alındı” ifadesini kullandı. Ormanların, ekipler tarafından 24 saat boyunca korunduğuna dikkat çeken Turan, aynı zamanda vatandaşların da orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini belirtti.