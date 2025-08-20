Kırklareli’nde Yaşlı Nüfus Oranı Yükseldi

YAŞLI NÜFUS ORANI ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yaşlı nüfus oranı Türkiye ortalamasının üzerinde olan Kırklareli’nde bu oran Kofçaz ilçesinde 34.2’ye ulaşıyor. Kırklareli’nde “2. Yaşlılık Şurası” öncesinde İl Yaşlılık Çalıştayı düzenlendi.

STRATEJİK YOL HARİTASI HAZIRLANIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen çalıştayda yapılan konuşmalarda, Vali Uğur Turan çalışma ile Kırklareli’nin yaşlı nüfusuna yönelik stratejik bir yol haritası oluşturulacağını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ise TÜİK 2024 verilerine atıfta bulunarak, Kırklareli’nin yaşlı nüfus oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu dile getirdi. Özbaş, Kofçaz ilçesindeki oranı 34.2 olarak açıkladı.

ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULDU

Konuşmaların ardından, kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla çalışma grupları oluşturuldu.