Kırklareli’nde Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi

YAŞLILIK ÇALIŞTAYI DÜZENLENİYOR

Kırklareli’nde gerçekleştirilen “2. Yaşlılık Şurası” çerçevesindeki İl Yaşlılık Çalıştayı düzenlendi. Vali Uğur Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında yapılan çalıştayda yaptığı açıklamada, Ankara’da düzenlenecek “2. Yaşlılık Şurası”na yönelik en iyi hazırlığı sağlamak için toplandıklarını ifade etti. Turan, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik daha etkili sosyal politikaların geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

ÇALIŞTAYIN AMACI VE HEDEFLERİ

Çalıştayda, Kırklareli’nin mevcut durumu, güncel sorunları ve ihtiyaçlarının yanı sıra çözüm önerileri üzerinde durulması gerektiğini vurgulayan Turan, elde edilecek sonuçların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunulacağını kaydetti. Ayrıca, bu çalıştay ile Kırklareli’nin yaşlı nüfusuna yönelik stratejik bir yol haritasının oluşturulacağını da sözlerine ekledi.

YAŞLI NÜFUSUN DURUMU

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, çalıştayda insan hayatının en değerli dönemlerinden biri olan yaşlılık sürecinin çeşitli yönlerinin ele alınacağını bildirdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 verilerine göre, Kırklareli’nde yaşlı nüfus oranının yüzde 16.3 olduğunu anımsatan Özbaş, en yaşlı nüfusun Kofçaz ilçesinde yüzde 34.2 ile bulunduğunu belirtti.

ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULDU

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Mercan ise çalıştayda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından katılımcı kurum ve kuruluş temsilcileri ile çalışma grupları oluşturuldu.