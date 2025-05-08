Haberler

Kırklareli’nde Yürütülen Uyuşturucu Operasyonu

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 7 GÖZALTINA ALMA

Kırklareli’nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alıyor. Alınan bilgilere göre, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçiyor. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere karşı eş zamanlı operasyon düzenliyor.

Gerçekleştirilen operasyon sırasında şüphelilerin evlerinde arama yapılıyor. Bu aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız bir tabanca, havalı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 150 lira ele geçiriliyor. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk ediliyor.

MAHKEMEDE TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKMA

Şüphelilerden 3’ü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Adalet Bakanı Tunç, ‘İdari Yargı’ya vurgu yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, askerler ve sivillerin aynı yargı sürecinde değerlendirileceğini, böylece Türkiye'nin hukuk devleti anlayışının güçlendiğini duyurdu.
Haberler

Doğanbey İlkokulu Öğrencileri Video Hazırladı

Hayrabolu'daki Doğanbey İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri, Anneler Günü'nde annelerine hitap eden duygusal bir video hazırladı. Öğretmenleri, etkinliğin çocukların özgüvenini artırdığını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.