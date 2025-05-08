Kırklareli’nde Yürütülen Uyuşturucu Operasyonu

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 7 GÖZALTINA ALMA

Kırklareli’nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alıyor. Alınan bilgilere göre, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçiyor. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere karşı eş zamanlı operasyon düzenliyor.

Gerçekleştirilen operasyon sırasında şüphelilerin evlerinde arama yapılıyor. Bu aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız bir tabanca, havalı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 150 lira ele geçiriliyor. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk ediliyor.

MAHKEMEDE TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKMA

Şüphelilerden 3’ü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor.