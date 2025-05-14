Kırklareli’nden Nijerya’ya un ihraç ediliyor

Kırklareli’DEN NİJERYA’YA TASLAK İHRACAT

Türkiye’nin önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olan Kırklareli’nde üretilen arpa, buğday, çavdar ve yulaf gibi tahıllardan elde edilen un ve unlu mamuller, Afrika’nın batısında yer alan Nijerya’ya ihraç ediliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kırklareli’nden geçen yıl ocak-aralık döneminde Nijerya’ya 1 milyon 928 bin 270 dolarlık un ve unlu mamul gönderilmiş. Bu yılın ocak-nisan döneminde ise geçen yılın toplam ihracat rakamı aşılmış ve 2 milyon 657 bin 890 dolara ulaşılmış.

Kırklareli’NDEN İHRACATTA ARTIŞ

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin verimli ve bereketli topraklarından elde edilen un ve unlu mamullerin Afrika ülkelerinde ilgi görmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kırklareli’nin tahıl ürünleri üretiminde önemli bir yer olduğunu vurgulayan Ilık, “En çok ihraç edilen ürünler arasında hububat ve tahıl yer alıyor. Nijerya, ihracatta öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Bu ülkeye ağırlıklı olarak un ve unlu mamuller gönderiyoruz.” dedi.

Kentte nisan ayı itibarıyla 14 milyon dolarlık ürün ihracatı gerçekleştirilmiş. Ilık, Trakya’nın gelişen sanayisi ve üretim yapısıyla ihracata önemli katkı sağladığını belirtti. Türkiye’nin üretken yapısına dikkat çeken Ilık, şu değerlendirmeyi yaptı: “Trakya’da önemli sanayi merkezleri mevcut. Bunların başında Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz ve bölgenin en büyük organize sanayi bölgesi olma yolunda ilerleyen Kırklareli Kızılcıkdere Organize Sanayi Bölgesi geliyor. Bu sanayi dinamikleri çarkları döndürmeye devam ettikçe Trakya’nın daha da gelişeceğine inanıyorum. Ülkemiz üretken ve dinamik bir yapıya sahip. Bu yıl da ihracatta geçen yılın rekorunu geride bırakacağımızı düşünüyorum.”