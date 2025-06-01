Kırklareli Öğrencisi Eren Deniz Sayan Başarı Elde Etti

EREK SÜREÇTE KAZANILAN BAŞARI

Kırklareli’nde 10 yaşındaki Eren Deniz Sayan, akıcı İngilizcesi sayesinde bir yarışmada birincilik elde etti. İstiklal Ortaokulu öğrencisi olan Sayan, öğretmenlerinin desteğiyle Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Dil Festivali 39” adlı yarışmaya katıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyonda, farklı okullardan toplamda 13 öğrenci mücadele etti ve Eren Deniz, İngilizce konuşma kategorisinde birinci olmayı başardı.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Milli Eğitim Müdürlüğü, Eren Deniz’in yarışma kapsamındaki akıcı İngilizcesiyle kentin coğrafyasını, tarihini ve kültürel ögelerini anlattığı videoyu sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu video, kısa sürede birçok hesap tarafından alıntılandı ve binlerce kişi tarafından izlendi. Eren Deniz’in dil hakimiyeti, akıcı konuşması ve öz güveni, izleyenlerden olumlu tepkiler aldı.

İNGİLİZCEYE OLAN TUTKUSU

Eren Deniz Sayan, AA muhabirine verdiği mülakatta, İngilizcenin kendisi için çok sevdiği ve ilgi duyduğu bir dil olduğunu belirtti. İngilizce derslerine severek çalıştığını ve bu sayede kısa sürede dile hakim olduğunu ifade etti. Yarışmadaki başarısı ve paylaşımın gördüğü ilgi ile ilgili Sayan, “Herkes çok başarılı buldu. Video kısa sürede yayıldı. Çok mutlu oldum. Böyle bir şey olmasını hiç düşünmüyordum. Olumlu tepkiler motivasyonumu artırıyor. Bu nedenle kentimi farklı dillerde de tanıtmayı amaç edindim” şeklinde duygularını dile getirdi.

ÖĞRETMENİNDEN DESTEK

Eren Deniz’in İngilizce öğretmeni Esra Atam, öğrencisinin İngilizceye olan merakını ve ilgisini çok iyi yönettiklerini belirtti. Eren Deniz’in derslerde öğrendiklerinin yanı sıra farklı yöntemler de kullandığını ifade eden Atam, öğrencisinin İngilizceyi günlük hayatına entegre ettiğini söyledi.