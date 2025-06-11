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Kırklareli Okul Kantinleri Denetlendi

OKUL KANTİNLERİ DENETİMİ DEVAM EDİYOR

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okullardaki kantinlerde denetim gerçekleştirdi. Bu denetim sırasında ekipler, kantinlerdeki ürünlerin kontrolünü yaptı, paketli ürünlerin son tüketim tarihlerini, hijyenik koşullarını ve muhafaza şartlarını inceledi.

ÖĞRENCİLER İÇİN GÜVENLİ GIDA

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin, öğrencilerin daha güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla sürdüğünü ifade etti. Bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceği vurgulandı.

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