Kırklareli Okullar Tatil Mi? Valilik Açıklaması

YAĞIŞLAR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verdiği uyarılar sonrası Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlar etkili olmaya başladı. Kırklareli ilinde ise okulların tatil edilip edilmeyeceği büyük bir merak konusu haline geldi. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Kırklareli okulları tatil mi? 18 Mart Salı günü Kırklareli’de okullar nasıl olacak? Bu konuda henüz Kırklareli Valiliğinden resmi bir açıklama gelmedi.

KUZEY YEL İLE FIRTINA BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde 80-90 km/saat) bekleniyor. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden itibaren, Doğu Karadeniz’de Salı sabahı etkisini kaybetmesi öngörülen bu kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksaklıklar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ZİRAİ DONDAN KAYNAKLI RİSKLER

Kırklareli-Samsun bölgesinde yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonraki süreçte etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava ile batı ve iç kesimlerde zirai don hadiseleri görülebiliyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 18 Mart 2025 (Salı) gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer ise kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşlar, zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR DİKKAT ÇEKİYOR

18 Mart 2025 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden; 19 Mart 2025 Çarşamba günü Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. İç Anadolu’nun güneyinin yüksek kesimlerinde ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde ise kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) görülebiliyor. Bu güçlü rüzgarla birlikte ulaşımda aksaklıklar, çatı uçması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunmalıdır. Kırklareli Valiliğinden 18 Mart Salı günü ile ilgili tatil açıklaması henüz yapılmadı.