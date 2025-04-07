Kırklareli Okulları Tatil Mi? Belirsiz

KIRKLARELİ OKULLARININ TATİL DURUMU MERAK EDİLİYOR

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle Kırklareli’deki okulların tatil olup olmayacağı hakkında bilgi edinmek isteyenler merak içinde. Kırklareli Valiliği, bu konuda henüz bir tatil açıklaması yapmamış durumda. 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren ülkemizin soğuk ve yağışlı hava koşullarına girmesi bekleniyor. Kırklareli’deki öğrenciler, “Kırklareli okul yok mu?” sorusunu gündeme getiriyor.

SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Son meteorolojik değerlendirmelere göre, ülkemiz 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden etkili olacak soğuk ve yağışlı hava koşullarının etkisi altına girebilir. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde düşmesiyle birlikte, batı bölgelerinde 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor. Soğuk hava, batı kesimlerinde hafta sonuna kadar, doğu bölgelerinde ise önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacak.

YAĞIŞLARIN ETKİLERİ

Soğuk hava ile birlikte, yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülebileceği tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucunda, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riski bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı, zirai don ve buzlanma hususlarıyla ilgili tahmin ve uyarıların takip edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

8 NİSAN YEREL YAĞIŞLAR VE OLASI TEHLİKELER

08.04.2025 Salı günü, güneydoğu kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van’ın güneyi, Diyarbakır’ın kuzeydoğusu ve Batman’ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Bu durum, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi tehlikelere yol açabilir. Ayrıca, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Çanakkale’de bu gece, 7 Nisan 2025 sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa’nın batısı, İzmir, Manisa’nın doğusu ve zamanla Aydın’da da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Kırklareli Valiliği’nden ise tatil duyurusu henüz ulaşmamış durumda.