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Kırklareli Su Ürünleri Denetimi Yapıldı

DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri denetimi gerçekleştirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Su Ürünleri Kontrol ekipleri, kentte perakende balık satışı yapan işletmeleri denetledi. Bu denetim sırasında, işletmelerde satışa sunulan balıkların asgari avlanabilir boyları kontrol ediliyor.

Ekipler ayrıca, balıkların satış ve muhafaza koşullarını da detaylı bir şekilde inceledi. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı denetimlerde, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için su ürünleri kaynaklarının korunmasının amaçlandığı ifade ediliyor.

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