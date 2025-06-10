Kırklareli Toplantıları Başladı, Gündem Kabul Edildi

KIRKLARELİ İL GENEL MECLİSİ TOPLANTILARI BAŞLADI

Kırklareli İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları resmen başlayarak, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda Hakan Geriş’in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılışında, mayıs ayı son birleşimine ait tutanak özeti okunarak, önemli konular gündeme getirildi. Geriş, aramızdan ayrılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için “Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı” dileklerini iletti.

DEVEÇATAĞI KÖYÜ İÇİN ÖDENEK TEKLİFİ

Konuşmaların ardından gündem maddeleri arasında, Deveçatağı köyüne yapılacak olan muhtarlık binası ile köy tuvaletinin bakım ve onarımına ilişkin 200 bin lira ödenek ayrılması teklifi görüşüldü. Bu önemli gündem maddesi, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Toplantı çerçevesinde toplamda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.