Kırklareli Toplantısı Vali Turan İle

Kırklareli İl Encümeni Toplantısı, Vali Uğur Turan’ın başkanlığında düzenlendi. Toplantı, Valilik Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi ve gündemdeki maddeler ele alınarak karara bağlandı. Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, “Vatandaşlara en iyi hizmet için çalışıyoruz” diyerek alınan kararların hayırlı olması dileklerini aktardı.

Turan, toplantıda Kırklareli’nde yürütülen projeleri ve hizmetleri desteklemek amacıyla alınan kararların önemine değindi. Vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yapılan çalışmalara vurgu yaptı ve hizmetlerin daha da geliştirilmesi için çaba gösterildiğini belirtti.

Ladik’ te Traktör Devrildi, 6 Yaralı

Samsun'un Ladik ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu traktör virajı alamayarak dereye düştü. Kazada 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Konyaspor, Muleka İle Anlaştı

Konyaspor, 26 yaşındaki Kongolu sol kanat oyuncusu Jackson Muleka ile iki yıllık bir anlaşma yaptı. İmza törenine kulüp yetkilileri katılarak Muleka'ya başarılar diledi.

