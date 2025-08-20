Kırklareli Toplantısı Vali Turan İle

TOPLANTININ DETAYLARI

Kırklareli İl Encümeni Toplantısı, Vali Uğur Turan’ın başkanlığında düzenlendi. Toplantı, Valilik Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi ve gündemdeki maddeler ele alınarak karara bağlandı. Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, “Vatandaşlara en iyi hizmet için çalışıyoruz” diyerek alınan kararların hayırlı olması dileklerini aktardı.

HİZMET ANLAYIŞI

Turan, toplantıda Kırklareli’nde yürütülen projeleri ve hizmetleri desteklemek amacıyla alınan kararların önemine değindi. Vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yapılan çalışmalara vurgu yaptı ve hizmetlerin daha da geliştirilmesi için çaba gösterildiğini belirtti.