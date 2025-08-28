Kırklareli Vali Yardımcısı Ziyaret Gerçekleştirildi

KIRKLARELİ VALİ YARDIMCISI ÇİFTLİK ZİYARETİNDE

Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Değirmencik köyündeki büyükbaş çiftliğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Tanrıseven, hayvan besi ve süt üretim alanlarını gezip, burada gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Tanrıseven’e bölgedeki hayvancılık faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler sundu. Tanrıseven, Kırklareli’nin hayvancılık sektöründe önemli bir konumda olduğunu vurguladı. Ayrıca, hayvancılığın gelişimi ve büyümesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sağladığı desteklerin önemini dile getirerek, tüm çiftliklerin bu desteklerden yararlanmasını önerdi.

Tanrıseven, bölge hayvancılığına 1000 büyükbaş hayvan ile katkı sağlayan çiftlik yetkililerine teşekkür etti. “Hayvancılığın bölgemizde daha da gelişmesi için var gücümüzle çalışıyor, çiftliklerimizi destekliyoruz.” diyerek, bu konuda kararlılıklarını yineledi.