Kırklareli Valiliği, Yangınlar İçin Uyardı

VATANDAŞLARA YANGIN UYARISI

Kırklareli Valiliği, son dönemde artan yangın olaylarına yönelik olarak vatandaşları duyarlı olmaları konusunda bilgilendiriyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi, yüksek sıcaklık ile rüzgarın birleşimiyle yangınların çıkma riskini artırıyor.

ÇEVRESEL DUYARLILIK ÖNEMLİ

Açıklamada, çevreye izmarit atılmaması ve piknik alanlarında ateş yakılmaması gerektiği belirtiliyor. Bu önlemler, yangınların önlenmesi ve çevre güvenliğinin sağlanması açısından büyük bir öneme sahip.

Kastamonu Valisi, Milli Tekvandocularla Buluştu

Kastamonu Valisi, uluslararası arenada başarılı olan milli tekvandocularla buluşarak, sporcuların gösterdiği performanstan duyduğu mutluluğu ifade etti.
Edirne Jandarma 650 Kg Midyeye El Koydu

Edirne'de jandarma, yol kontrolünde 650 kilogram akivades midyeye el koydu. Üç kişi, 2.3 milyon TL ceza aldı. Yetkililer, doğal kaynakları koruma denetimlerinin devam ettiğini duyurdu.

