Kırklareli Valiliği, Yangınlar İçin Uyardı

VATANDAŞLARA YANGIN UYARISI

Kırklareli Valiliği, son dönemde artan yangın olaylarına yönelik olarak vatandaşları duyarlı olmaları konusunda bilgilendiriyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi, yüksek sıcaklık ile rüzgarın birleşimiyle yangınların çıkma riskini artırıyor.

ÇEVRESEL DUYARLILIK ÖNEMLİ

Açıklamada, çevreye izmarit atılmaması ve piknik alanlarında ateş yakılmaması gerektiği belirtiliyor. Bu önlemler, yangınların önlenmesi ve çevre güvenliğinin sağlanması açısından büyük bir öneme sahip.