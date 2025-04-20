Kırklareli Valisi İnceleme Yaptı

İNCELEME ZİYARETİ

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yündolan köyünde inşa edilen Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi ve Bakımevinde incelemelerde bulundu. Turan, inşaat alanını gezerek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu’ndan projeyle ilgili bilgiler aldı.

HIZLI İLERLEME

50 bin metrekarelik bir alana kurulan Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi ve Bakımevi inşaatının hızla devam ettiğini belirten Turan, “Sahipsiz sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, en kısa sürede bu projeyi tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.