Kırklareli Valisi Köyleri Ziyaret Ediyor

KIRKLARELİ VALİSİ KÖY ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Vali Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ve İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ile birlikte Erikleryurdu köyünü ziyaret etti. Köy muhtarı İhsan Eker’den köyün genel durumu ve mevcut yatırımlar hakkında bilgi alan Turan, ardından bir kahvehanede vatandaşlarla buluştu.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELİYOR

Vali Turan, burada vatandaşların taleplerini dinleyerek, devlet hizmetlerini köylere ulaştırmaya özen gösterdiklerini ifade etti. Köy ziyaretleri sırasında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini vurgulayan Turan, “Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, çözüm odaklı hizmet anlayışıyla çalışmayı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu. Vali Turan, köylerin kalkınmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.