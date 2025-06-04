Kırklareli Valisi Önlenecek Tüm Önlemleri Açıkladı

KURBAN BAYRAMI ÖNLEMLERİ ALINDI

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Jandarma Komutanlığı’nda gerçekleştirilen Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda Kurban Bayramı için gerekli tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Toplantıda, bayram döneminde güvenlik önlemlerinin artırıldığına dikkat çekildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN MÜCADELESİ

Turan, güvenlik güçlerinin terör örgütleri, organize suç örgütleri, uyuşturucu tacirleri, insan kaçakçıları, siber suçlar ve asayiş suçlarıyla mücadelede kararlı bir şekilde çalıştığını ifade etti. Geçtiğimiz ay kentte meydana gelen olaylara da değinen Turan, bu konudaki detayları paylaştı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber suçlarla mücadele kapsamında toplam 797 şüpheli hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını belirten Vali Turan, bu süreçle ilgili önemli bilgileri aktardı. Ayrıca, düzensiz göçle mücadelenin de sürdüğünü, Mayıs ayında 26 operasyon yapıldığını ve bu operasyonlarda 15 kişinin tutuklandığını vurguladı. Turan, 26 araca el konulduğunu ve 3 mobil göç noktasında bin 266 kişinin denetlendiğini söyledi.