Kırklareli Valisi Turan, Dua Etmekte

KIRKLARELİ VALİSİ’NİN YAĞMUR DUALARINA KATILIMI

Kırklareli’nin Valisi Uğur Turan, yağmur ve şükür duasına iştirak etti. Kofçaz ilçesindeki Tastepe köyünde gerçekleştirilen etkinlikte Kur’an-ı Kerim okundu ve şükür namazı kılındı.

Vali Turan, konuşmasında yağmur ve şükür duaları programlarına katılmanın önemini vurguladı. Suyun bereket olduğuna dikkat çeken Turan, su ve su kaynaklarının dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, bu tür etkinliklerin düzenlenmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Programa, Vali Turan’ın eşi Nihal Turan ile Kofçaz Kaymakamı Neyfel Ören de katıldı.