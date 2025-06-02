Haberler

Kırklareli Valisi Turan, Dua Etmekte

KIRKLARELİ VALİSİ’NİN YAĞMUR DUALARINA KATILIMI

Kırklareli’nin Valisi Uğur Turan, yağmur ve şükür duasına iştirak etti. Kofçaz ilçesindeki Tastepe köyünde gerçekleştirilen etkinlikte Kur’an-ı Kerim okundu ve şükür namazı kılındı.

Vali Turan, konuşmasında yağmur ve şükür duaları programlarına katılmanın önemini vurguladı. Suyun bereket olduğuna dikkat çeken Turan, su ve su kaynaklarının dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, bu tür etkinliklerin düzenlenmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Programa, Vali Turan’ın eşi Nihal Turan ile Kofçaz Kaymakamı Neyfel Ören de katıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Rabat Manastırı Hafta Sonları İlgi Çekiyor

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Rabat Manastırı, tarihi mimarisi ve doğal güzellikleriyle hafta sonları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor, bölge turizmine önemli katkılar sağlıyor.
Haberler

Gülnar Belediye Başkanı Bayram Mesajı Yayınladı

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Kurban Bayramı'nda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, İslam dünyasının bayramını kutladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.