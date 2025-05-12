Kırklareli Valisi Turan, Duaya Katıldı

KIRKLARELİ VALİSİ YAĞMUR VE ŞÜKÜR DUALARINA KATILDI

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kadıköy köyünde gerçekleştirilen yağmur ve şükür duası etkinliğine katıldı. Programda Kur’an-ı Kerim okundu ve katılımcılar şükür namazı kıldı. Vali Turan, bu anlamlı programa katılan herkese teşekkür etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Vali Turan, iklim değişikliği ve kuraklığın tüm dünyayı etkilediğini belirtti. Bu bağlamda, su ve su kaynaklarının dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiği vurgusunu yaptı.

VATANDAŞLARA İKRAMDA BULUNULDU

Konuşmaların ardından, programa katılan vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunarak etkinliğe son verildi.