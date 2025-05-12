Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anneler Günü’nü Kutladı

KIRKLARELİ VALİSİ ŞEHİT ANNELERİ İLE BULUŞTU

Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan ile birlikte İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programa katıldı.

ŞEHİT ANNELERİNİN ÖNEMİ

Turan, katıldığı programda, “Varlıklarıyla hayata anlam katan, şefkat dolu yüreğiyle yol gösteren annelerin hakkının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini” ifade etti. Annelerin, “şefkatin ve hoşgörünün tükenmez kaynağı” olduğunu vurguladı.

ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Turan, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Programın ardından, Turan, şehit anneleri ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.