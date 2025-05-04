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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Duaya Katıldı

YAĞMUR VE ŞÜKÜR DUASINA KATILIM

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Arizbaba köyünde gerçekleştirilen yağmur ve şükür duasına katıldı. Programda Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra şükür namazı kılındı. Turan, konuşmasında bu tür programların düzenlenmesinin önemini vurgulayarak, “Yağmur ve şükür duası programlarında dualar edilip, birlik ve beraberliğin sağlandığını” belirtti.

SU KAYNAKLARININ KULLANIMI

Vali Uğur Turan, düzenlenen etkinliklere katılmaya özen gösterdiğini ifade etti. Su kaynaklarının “dikkatli ve bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini” vurguladı. Etkinlik sonunda katılımcılara pilav ve ayran ikramı yapıldı.

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