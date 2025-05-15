Kırklareli Valisi Uğur Turan’ı Ziyaret Ediyorlar

ZİYARETLER SÜRÜYOR

Kırklareli Valisi Uğur Turan’a yapılan ziyaretler devam ediyor. Vali Turan, makamında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, İl İdare ve Denetim Müdürü Belma Arslantaş, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Görk ile Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş’ı kabul etti.

TEŞEKKÜR BİLDİRİYOR

Ziyaretler sırasında duyduğu memnuniyeti ifade eden Turan, Kırklareli hakkında bilgi verdi. Vali Turan, kentin gelişimine katkı sağlayan herkese ayrıca teşekkür etti.