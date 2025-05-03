Kırklareli Valisi Uğur Turan İncelemede Bulundu

KIRKLARELİ VALİSİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Kırklareli’nin Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirdiği incelemede, burada bulunan tesislerin ve altyapının durumu hakkında bilgi edindi. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sebahattin Dönmez ile birlikte alanı gezerek yapılan çalışmaları yerinde gördü.

YATIRIMLAR HIZLANIYOR

Turan, bölgede yapılan spor alanlarının varlığına dikkat çekerek, “Tenis kortu, futbol ve basketbol sahaları yapıldı” ifadesinde bulundu. Son yıllarda bölgenin cazibe merkezi haline geldiğini belirten Turan, yatırımların hızla devam ettiğini vurguladı.