Kırklareli Valisi Uğur Turan, Mesaj Yayınladı

ENGELLİLER HAFTASI MESAJI

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Engelliler Haftası sebebiyle bir mesaj yayımladı. Vali Turan, ilettiği mesajında asıl mutlu ve huzurlu bir toplumun en önemli şartının tüm bireylerin eşit şartlarda, ortak hedefler etrafında birleşmesi gerektiğini belirtiyor.

FELSEFENİN TEMELİ

Geleceğe umutla bakan bir toplumu inşa etmek, elbette engelli ya da engelsiz herkesin ortak umut ve hedefleri paylaşmasıyla mümkün. Turan, bu konu üzerine şunları ifade ediyor: “Toplumda her ferdin olduğu gibi engelli fertlerin de doğuştan gelen temel hak ve hürriyetlerden en iyi şekilde yararlanmalarının temini, hayat standartlarının en üst seviyeye yükseltilmesi ve sosyal hayata daha fazla dahil edilmeleri, insana ve topluma karşı olan sorumluluğumuzun bir gereğidir.”

TOPLUMSAL SORUMLULUK

Engellerin kaldırılması, engellilerin hayatlarının kolaylaştırılması ve engelsiz bir dünya yaratılması için toplumun tüm kesimlerine düşen büyük görevler bulunuyor. Vali Turan, devletin bu anlayışla engelli bireylerin hayat standartlarını yükseltmek için eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yaşama kadar çeşitli alanlarda önemli çalışmalara imza attığını vurguluyor.

BAŞARILARLA DOLU BİR GELECEK

Bu çalışmalar sonucunda engelli vatandaşların birçok alanda dikkate değer başarılara imza attıklarını gözlemlediklerini belirtiyor.