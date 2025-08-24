Kırklareli Valisi Uğur Turan, Muhtarlarla Görüştü. Kaymakam, Yatırımlar Hakkında Bilgi Verdi. Yangın Önleme Tedbirleri Görüşüldü. Muhtarların Görevleri Önemli Vurgulandı. Kamu Hizmetleri İçin İş Birliği Şart

MUHTARLARLA TOPLANTI YAPILDI

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Kofçaz Ortaokulu’nda düzenlenen bu toplantıda, köy ve mahallelerdeki devlet hizmetlerine dair mevcut durum değerlendirildi. Toplantıya Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Belediye Başkanı Levent Şenol ve muhtarlar katıldı. Turan, tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgiler aldı ve muhtarların taleplerini dinledi.

ORMAN YANGINLARI İÇİN TEDBİRLER GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda orman ve anız yangınlarının önlenmesine yönelik gerekli tedbirler de ele alındı. Vali Turan, Kırklareli’nin her bir köşesine hizmet götürmek için titizlikle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bu süreçte muhtarların önemine vurgu yapan Turan, muhtarlığın devlet ile millet arasındaki en güçlü bağlantılardan biri olduğunu ifade etti.

BİRLİKTE GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞILIYOR

Muhtarlarla birlikte daha güçlü bir gelecek için görev yaptıklarını dile getiren Turan, muhtarların vatandaşların talep ve beklentilerini kamu kurumlarına iletmedeki hayati rollerine dikkat çekti. Turan, ortak akıl ve iş birliğiyle hareket etmenin, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde sunulmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.