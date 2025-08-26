Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize’de Taziye Ziyareti

KIRKLARELİ VALİSİ TAZİYE ZİYARETLERİ YAPIYOR

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde taziye ziyaretleri gerçekleştirdi. Turan, Vize Kaymakamı Kemal Balaban ile birlikte ilk olarak, kardeşi hayatını kaybeden polis memuru İbrahim Şahin ve ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Turan, “Başsağlığı diliyorum” diyerek Şahin ailesiyle bir süre sohbet etti.

VİZE İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ AİLESİNİ DE UNUTMADI

Turan, ardından eşi vefat eden Vize İl Genel Meclisi Üyesi Salih Akgül’ü evinde ziyaret etti. Aileye sabır dileğinde bulunan Turan, “Allah’tan rahmet diliyorum” diyerek hayatını kaybeden Seyide Akgül’ün ruhuna da dualar etti.