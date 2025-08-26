Haberler

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize’de Taziye Ziyareti

KIRKLARELİ VALİSİ TAZİYE ZİYARETLERİ YAPIYOR

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde taziye ziyaretleri gerçekleştirdi. Turan, Vize Kaymakamı Kemal Balaban ile birlikte ilk olarak, kardeşi hayatını kaybeden polis memuru İbrahim Şahin ve ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Turan, “Başsağlığı diliyorum” diyerek Şahin ailesiyle bir süre sohbet etti.

VİZE İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ AİLESİNİ DE UNUTMADI

Turan, ardından eşi vefat eden Vize İl Genel Meclisi Üyesi Salih Akgül’ü evinde ziyaret etti. Aileye sabır dileğinde bulunan Turan, “Allah’tan rahmet diliyorum” diyerek hayatını kaybeden Seyide Akgül’ün ruhuna da dualar etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Bayburt İl Eğitim Müdürü Toplantı Yaptı

Bayburt’ta İl Milli Eğitim Müdürü, ilçe müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirerek 2023-2024 eğitim yılı öncesi eğitim kalitesi ve okul yönetimleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Haberler

Zeynep Sönmez, ABD Açık’ta tura geçti

Zeynep Sönmez, Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Katie Volynets'i 2-0 yenerek kariyerinde bu prestijli organizasyonda bir üst tura adını yazdırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.