Haberler

Kırklareli Valisi Uğur Turan Ziyaretler Gerçekleştirdi

KIRKLARELİ VALİSİ UĞUR TURAN ZİYARETLERDE BULUNDU

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehirde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde Vali Yardımcısı Yusuf Güler, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ile birlikte Belediye Başkanı Derya Bulut’u da ziyaret etti. Başkan Bulut, ziyarette belediyenin projeleri ve yürüttüğü çalışmalar hakkında Vali Turan’a detaylı bilgi sundu. Vali Turan, “Tüm kurumlar ile işbirliği halinde çalışarak vatandaş odaklı hizmetler üretiyoruz” diyerek Bulut ve ekibine teşekkür belgesi takdim etti.

Vali Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut’un ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker ile Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman’ı ziyaret etti. Bu ziyaretlerin amacı, şehirdeki çeşitli kurum ve kuruluşlarla iletişimi güçlendirerek yerel işbirliklerini artırmak olarak öne çıktı.

ÖNEMLİ

Haberler

16 Operasyon Düzenlendi, 21 Şüpheli Yakalandı

İzmir’de düzenlenen 16 kaçakçılık operasyonunda 5 milyon lira değerinde makaron, gümrük kaçağı sigara ve tarihi eserler gibi birçok kaçak malzeme ele geçirildi.
Haberler

Ali Ertaş Yeni Eve Taşındı

Kentsel dönüşüm nedeniyle evinden ayrılan halk ozanı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, hayırseverler sayesinde yeni bir eve kavuştu ve mutluluk yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.