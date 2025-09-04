Kırklareli Ve Tekirdağ’da Denize Giriş Yasaklandı

DENİZE GİRME YASAKLARI

Kırklareli’nin Vize ve Tekirdağ’ın Saray ilçelerinde kötü hava koşulları nedeniyle 3 gün süreyle denize girme yasağı getirildi. Karadeniz kıyısında yer alan bu iki ilçedeki plajlar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle kapatıldı. Vize Kaymakamlığı, tüm plajlarda denize girmeyi geçici olarak yasakladığını açıkladı.

YASAĞIN GEREKÇESİ

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 4, 5, 6 Eylül günlerinde 3 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır” deniyor. Ayrıca Tekirdağ Valiliği de durum hakkında bilgi vererek, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunan denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Saray ilçemiz sınırları içerisinde 04-05-06/09/2025 tarihlerinde 3 gün denize girmek yasaklanmıştır” ifadelerini kullandı.