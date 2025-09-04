Haberler

Kırklareli Ve Tekirdağ’da Denize Giriş Yasaklandı

DENİZE GİRME YASAKLARI

Kırklareli’nin Vize ve Tekirdağ’ın Saray ilçelerinde kötü hava koşulları nedeniyle 3 gün süreyle denize girme yasağı getirildi. Karadeniz kıyısında yer alan bu iki ilçedeki plajlar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle kapatıldı. Vize Kaymakamlığı, tüm plajlarda denize girmeyi geçici olarak yasakladığını açıkladı.

YASAĞIN GEREKÇESİ

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 4, 5, 6 Eylül günlerinde 3 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır” deniyor. Ayrıca Tekirdağ Valiliği de durum hakkında bilgi vererek, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunan denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Saray ilçemiz sınırları içerisinde 04-05-06/09/2025 tarihlerinde 3 gün denize girmek yasaklanmıştır” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Geleceği Şekillendiren Proje Yarışması Uzatıldı

Samsun'da düzenlenecek 'Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması'na katılım süresi, yoğun ilgi nedeniyle 10 Ekim 2025'e kadar uzatıldı ve 90 bin TL ödül verilecek.
Haberler

Kırtasiye Alışverişi Başladı. 8 Eylül Eğitim Yılı. Veliler Erken Alışveriş Yapıyor. Fiyatlar Müşterileri Memnun Ediyor. Kırtasiyeden Alım Önemli. Sağlıklı Ürünler Tercih Edilmeli

Veliler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çocuklarının kırtasiye malzemelerini temin etmek üzere market ve kırtasiye dükkanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlar sabit kalırken, güvenli ürün seçiminin önemi vurgulanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.