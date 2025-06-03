Kırklarelili 77 Yaşındaki Süleyman Giray, Bisiklet Tutkusunu Sürdürüyor

BİSİKLET TUTKUSU 63 YILDIR DEVAM EDİYOR

Kırklarelili 77 yaşındaki Süleyman Giray, çocukken başlayan bisiklet sevgisini tam 63 yıldır sürdürüyor. Bu tutkunun kökleri, 14 yaşında babasının ona karne hediyesi olarak verdiği bisikletle başlıyor. Gençlik yıllarında edindiği profesyonel bisikletle spor kariyerine adım atan Giray, katıldığı yarışmalarda 10 madalya elde etti. İlerleyen yaşına rağmen günlük ulaşımını bisikletle gerçekleştiren Giray, ara sıra bisiklet tutkusunu paylaşmak için gençlerle bir araya geliyor.

BİSİKLETİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Giray, AA muhabirine bisiklet sürmenin sağlık açısından büyük faydalar sağladığını ve zaman kazandırdığını ifade etti. “Bisiklete bindiğimde vücudumun sıhhatli olduğunu ve buna ihtiyacımın olduğunu hissediyorum. 14 yaşında başladım, 77 yaşındayım hala bisikletin üzerindeyim. Elim ayağım tuttuğu sürece binmeye devam edeceğim. Amacım, bisiklet kullanarak sağlıklı yaşamak.” dedi.

Giray, gençlerin kendisini görünce şaşırdıklarını ve onlara örnek olmayı hedeflediğini söyledi. Kentte bisiklet tutkunlarıyla sık sık bir araya gelen Giray, imkanı olan herkese bisiklet kullanmalarını öğütlüyor. “Onlara gençlik yıllarımı anlatıyor, bisikleti ve sporu hayatlarının bir parçası yapmalarını tavsiye ediyorum.” şeklinde konuştu.