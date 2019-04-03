Kırklareli’nde oylar yeniden sayılacak

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Pazar günü yapılan yerel seçimin sonuçlarına bazı il ve ilçelerde AK Parti ile MHP’nin itiraz etmesi sonucu oyların yeniden sayılacağı öğrenildi.

AK Parti ve MHP tarafından verilen itiraz dilekçesinin incelenmesi ve karara bağlanması amacıyla Kırklareli İlçe Seçim Kurulunca oluşturulan komisyon toplandı.

Komisyon tarafından belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.

Kırklareli’nde resmi olmayan sonuçlara göre, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Cumhur İttifakı’nın MHP adayı Derya Bulut arasında 248 oy fark bulunuyor

TRT